Лисичанська ТВК виключила зі списку одного з кандидатів у мери Баранніка

Лисичанська територіальна виборча комісія на виконання постанови Донецького апеляційного адміністративного суду виключила з виборчого списку кандидата на посаду міського голови Лисичанська Сергія БАРАННІКА.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив юрист Луганського обласного відділення Комітету виборців України Євген БАЙРАМОВ.

За його словами, 2 травня Донецький апеляційний адміністративний суд визнав, що С.БАРАННІК у ході виборчої кампанії використовував для агітації кошти не з виборчого фонду.

Як сказав Є.БАЙРАМОВ, рішення було ухвалене сьогодні вже у ході голосування, після 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2008 року Лисичанська міська рада достроково припинила повноваження міського голови Леоніда КРИСАНОВА. Ініціатором даного рішення виступила Партія регіонів. В.о. міського голови міськрада призначила секретаря Лисичанської міської ради С.БАРАННІКА – депутата від Партії регіонів. Формальною підставою для відставки мера стала його «незадовільна робота» з підготовки міста до опалювального сезону.

Позачергові вибори Лисичанського міського голови було призначено на 3 травня постановою Верховної Ради від 5 лютого 2009 року.