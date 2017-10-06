У центрі Дніпра через прорив водопроводу утворився гейзер (фото)

Ремонтники обіцяють до вечора аварію повністю ліквідувати.

Вранці в Дніпрі прорвало водопровыд на перехресті вул. Старокозацької та вул. Воскресенської. Вода б'є з каналізаційного люка, через що частина вулиці перетворилася на озеро, повідомляє ІА «МІСТ-ДНІПРО». На місці пориву вже працює КП «Дніпроводоканал». Читайте такожАварія у Харкові: з-під землі б'є 15-метровий "фонтан" (відео)Співробітники комунального підприємства обіцяють до вечора усунути аварію.

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