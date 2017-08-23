У Києві прорвало трубу з гарячою водою - "гейзер" б'є вище 4 поверху (фото, відео)

У Солом'янському районі сталася комунальна аварія - прорив труби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Серйозний прорив труби на вул. Ніжинській (біля Форсажу). Гейзер з гарячою водою б'є вище 4 поверху. Можливо, постраждали авто", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що глина й пісок розмиті на десятки метрів довкола, очікуються аварійні служби.

"Київський фонтан,прорив труби з гарячою водою", - пише, у свою чергу, на своїй сторінці у Facebook Оксана Чмиль-Сіренко, додаючи відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Печерському районі Києва прорвало трубопровід - дорога просіла.