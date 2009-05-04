Як заробити на пластикових пляшках

Жителі Бельгії в умовах економічної кризи знайшли спосіб заробити на пластикових пляшках. Як пише місцева газета Het Belang van Limbourg, бельгійці тепер здають тару в сусідній Голландії. За кожну порожню пляшку спеціальний автомат в супермаркетах видає 25 євроцентів. Річ у тому, що в Голландії вартість пластикової тари включена у вартість питної води, а в Бельгії грошей за неї не беруть і пляшки здаються на переробку абсолютно безкоштовно.

Эхо Москвы