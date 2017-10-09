Вдова Вороненкова відреагувала на інформацію про розкриття його вбивства

Вдова екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова подякувала слідству за завершення розслідування вбивства її чоловіка у центрі Києві. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЛуценко назвав мотиви вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова

"Я безмежно вдячна слідству за проведену роботу та підтримку всіх небайдужих. Життя варте того, щоб боротися за правду та проти зла, бо інакше ми дозволяємо бути безкарності та вседозволеності покидьків", - йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ РФ.