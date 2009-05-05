КРУ упіймало «Хліб України» на фінансових порушеннях: 4,4 млн.

Контрольно-ревізійне управління в Херсонській області виявило на 7 елеваторах ДАК «Хліб України» фінансові порушення на суму 4,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КРУ в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, результати ревізії, проведеної в поточному році, стосуються фінансової діяльності елеваторів в 1995 – 1997 роках.

Окрім фінансових порушень, неефективні управлінські дії керівництва елеваторів спричинили втрати держбюджету в розмірі майже 19 млн. грн. Втрати виникли через борги за кредитами, виданими сільгоспвиробникам у 1995 – 1997 роках на пальне, запчастини, добрива і посівний матеріал. У повідомленні наголошується, що більшість із сільгосппідприємств, що одержали такі кредити, зараз банкроти.

Крім того, за даними КРУ, в 1995 – 1997 роках понад 1,7 млн. грн. було направлено на утримання апарату ДАК «Хліб України», при цьому гроші проходили як платежі за маркетингові, інформаційні та юридичні послуги.

Як уточнили у прес-службі КРУ в Херсонській області, матеріали перевірок елеваторів передані у правоохоронні органи.