Вражаюча статистика: якби в Україні жили всього 100 людей (відео)

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня 2017 року в Україні мешкають 42,4 млн людей. Ми спробували стиснути цю цифру до 100 осіб. І ось що вийшло: з цієї кількості людей 72 українці, 9 росіян, 4 поляків, 2 німці та 1 румун. Зі ста - 54 жінки та 46 чоловіки. Із них 69 – живуть у місті, 31 – у селі. 60 зі 100 живуть за межею бідності, 22 мають авто, а 55 ніколи не були за кордоном.

16 зі 100 працюють у торгівлі, 12 – у сфері сільського господарства, 9 – у промисловості, 5 – в освітній галузі, 2 – на будівництві та1 – на державній службі. 67 зі 100 вважають рідною українську мову, 29 – російську.

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Ці та інші вражаючі цифри - у ролику УНІАН.