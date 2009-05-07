Укрзалізниця хвалиться апетитом пасажирів

Нова послуга харчування в поїздах має попит серед пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, із 5 квітня до 6 травня поточного року, з початку проведення експерименту із забезпечення пасажирів під час подорожі продуктовими наборами й чайною продукцією, пасажири придбали 1200 таких наборів, зокрема в купейних вагонах – 760, у вагонах СВ – 440.

Паралельно з впровадженням нової послуги залізничники проводили анкетування пасажирів і вивчали попит. Більшість опитаних (34%) назвали зручність причиною, яка вплинула на їхнє рішення придбати продуктовий набір, 68% пасажирів назвали нову послугу корисною для себе.

Залізничники продовжують вивчати зауваження й пропозиції пасажирів і сподіваються, що ця послуга з часом стане ще більш затребуваною і зручною.

Наголошується, що забезпечення пасажирів залізничного транспорту харчуванням під час подорожі – цивілізована норма, яка поширена в країнах Західної Європи та Росії. «Укрзалізниця» ввела цю послугу в рамках підготовки залізничної галузі до перевезення пасажирів під час проведення Євро-2012.

«Бокс-ланчі» допоможуть пасажиру заощадити час (не потрібно буде заздалегідь купувати їжу) й збережуть здоров`я, зважаючи на велику кількість випадків харчових отруєнь, що виникають внаслідок придбання неякісних продуктів на перонах у приватних осіб», – зазначили в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. З метою покращення сервісного обслуговування пасажирів Південно-Західна залізниця з 5 квітня поточного року ввела нову експериментальну послугу в пасажирському поїзді №05/06 сполученням Київ-Москва (купейний вагон №8 і СВ №13). Вартість продуктового набору в купейному вагоні становить 35 грн., у вагоні СВ – 45 грн.

Вартість оплачується пасажиром за бажанням при оформленні проїзного документа. Переоформлення, повернення проїзних документів зі сплаченою вартістю нової послуги проводиться у встановленому порядку.