Долар на міжбанку впав нижче 8 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0025/8,0275, до 12:00 ціни впали до 7,9820/7,9965 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2433/48, до 12:00 ціни знизилися до 0,2432/40. На російському валютному ринку курс долар-рубель знизився, і до 12:00 встановився на рівні 32,7650 (-0,0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3265/67, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5960/10,6380, до 12:00 ціни пішли донизу – 10,5820/10,5990.