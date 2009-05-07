З 12 травня у Києві почнуть відключати гарячу воду

З 12 травня АК «Київенерго» розпочинає щорічні роботи з гідравлічних випробувань теплових мереж, під час яких відбудеться перевірка на міцність та щільність трубопроводів та їх елементів, а також всіх зварних та інших з’єднань.

Як повідомляє прес-служба “Київенерго”, випробування теплових мереж відбудеться за встановленим графіком.

Так, з 12 до 31 травня ц. р. (з урахуванням термінів проведення ремонтів котелень) випробування відбудуться частково у Святошинському районі - теплові мережі від тепломагістралей РК “Біличі” та РК "Веркон", житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко, Святошин (частково).

Також з 12, але на коротший термін - до 26 травня, випробування пройдуть частково у Голосіївському, Печерському, Дарницькому районах - тепломережі від тепломагістралей № 3, 4, 5, 6, 7 ТЕЦ-5, житлові масиви Теремки-1, Теремки-2, Деміївка (частково), Саперна Слобідка, Позняки, Осокорки.

У зв’язку з випробуванням теплових мереж постачання гарячої води буде припинено у Голосіївському, Печерському, Дарницькому районах - починаючи з 14 години 11 травня, у Святошинському районі - з 18 години 11 травня.

“Київенерго” попереджає, що у разі виникнення пошкоджень теплових мереж подача гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде повідомлятись додатково.

На вулицях, у садибах, підвалах будинків, де проходять теплові мережі, можливі пошкодження підземних трубопроводів з виникненням провалин та викидів гарячої води на поверхню. Про випадки провалин та місць виходу гарячої можна повідомити у Святошинському районі за телефонами - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; у Дарницькому - 566-13-48, 570-33-04; у Голосіївському (Теремки-1, Теремки-2, Деміївка ) - 249-47-29 , 529-88-75; у Печерському, Голосіївському районі - 528-11-69 , 272-23-73, 529-88-75.

Довідки за телефоном інформаційно-довідкової служби АК „Київенерго” - 1588.