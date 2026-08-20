'Це не війна на полі бою': у ЄС зробили жорстку заяву після атаки РФ по Києву

Російська Федерація продовжує вбивати цивільне населення і завдавати ударів по житлових будинках і лікарнях.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликає світову спільноту не забувати про воєнні злочини, які Росія скоює проти мирного цивільного населення України.

Про це глава дипломатка повідомила у соціальній мережі Faceboo, реагуючи на масовану російську повітряну атаку, вчинену цієї ночі.

"Давайте будемо відверті: це не війна на полі бою. Солдати не воюють проти солдатів. Росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Ми маємо говорити про це вголос. Ми повинні писати про це, щоб світ пам’ятав воєнні злочини, скоєні Росією в Україні. Ми не маємо права цього забувати", - наголосила Матернова.

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Вона заявила, що нічна атака на Київ була гучною і кривавою.

Як зауважила Матернова, укриття були переповнені людьми, родинами з дітьми.

"Люди намагалися спати просто на підлозі, поки над їхнім містом летіли балістичні й крилаті ракети та дрони. По всьому місту лунали гучні вибухи", - відзначила посол.

Атака по Україні 20 серпня - наслідки

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, серед різних засобів нападу були застосовані ракети, що летять по балістичній траєкторії. Разом з тим, Сили оборони України вночі збили 39 з 44 крилатих і авіаційних ракет.

Внаслідок атаки у Києві загинуло 13 осіб. Ще одна людина загинула у Київській області.

Крім того, у частини споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів зафіксовано відключення світла.

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