ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій січневий прогноз зниження валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2009 році з мінус 5% до мінус 10%.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому УНІАН.

ЄБРР також прогнозує нульову динаміку зміни ВВП країни в 2010 році.

Свій прогноз ЄБРР пояснює зниженням цін на товари українського експорту і, як наслідок, зниженням його обсягів. Крім того, прогнозується зростання цін на енергоносії, які імпортуються в Україну.

Як повідомлялося, в січні 2009 року ЄБРР прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2009 і 2010 рр. на рівні 5%.

У квітні ц.р. Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз інфляції – з 17% до 16,8%. У той же час прогноз ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз інфляції – до 10%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Зростання реального ВВП України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, при цьому зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.