Одесити просять президента відновити пам'ятник архітектури – будинок Руссова

Одесити просять президента України відновити пам'ятник архітектури – будинок Руссова. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у тексті петиції, зареєстрованої на офіційному сайті глави держави.

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"Ми, громадяни України, зокрема мешканці міста Одеси, звертаємося до Вас у зв'язку із жалюгідним станом пам'яток архітектури Одеси - будинку Руссова (вул. Садова, 21) і вдома Лібмана (вул. Преображенська, 23 – кутове будівля, впритул примикає до будинку Руссова - УНІАН). Пам'ятники знаходиться в самому центрі міста, є обрамленням головної площі міста – Соборної, і, по суті, служить обличчям та візитною карткою Одеси. На жаль, сьогодні на цьому обличчі великі плями ганьби. Ганьби для Одеси та всієї України, держави, що прагне стати рівноправним членом європейського співтовариства, при цьому, однак, не вміє цінувати власну культурну спадщину", - говориться, зокрема, у зверненні.

Далі зазначається, що в будинку Руссова з 2004 року – початку так званої реставрації цієї споруди – тут зафіксовано 14 пожеж, остання з яких – 30 вересня року. В результаті 80 відсотків приміщень знищено.

Автори петиції обурені байдужістю і потуранням державних органів охорони культурної спадщини та органів місцевого самоврядування.

"Кричущим прикладом порушення закону України "Про охорону культурної спадщини" нехтує навіть Міністерство культури. Досить сказати, що в Міністерстві закривають очі на звернення громадськості, в яких йдеться про помилкове найменування будинку Руссова в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Там його названо "будинком РусЛова". Ми сумніваємося, що ненавмисна помилка, якщо її не поспішають виправляти. Але найголовніше, звичайно, не це. Нас турбує фактичний стан пам'яток архітектури", - зазначають підписанти.

Звертаючись до голови держави, "як до останньої інстанції і гаранту Закону", автори петиції резюмують: "Ми вимагаємо повного відновлення пам'яток архітектури - будинку Руссова та будинку Лібмана - в їх колишньому вигляді, без масштабних змін, які можуть порушити історико-архітектурне середовище історичного ареалу. Часу на роздуми і наради немає. Ми не хочемо допустити повторення долі обрушився в липні 2016 року будівлі колишнього Одеського відділення Імператорського російського технічного товариства (відомого також, як Масонський будинок) за адресою: вул. Князівська, 1. Своїми підписами під цією петицією, пан президент, ми підтверджуємо, що відповідальність за долю будинку Руссова і будинку Лібмана, в тому числі, лежить і на Вас".

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в центрі Одеси рятувальники ліквідували загорання на площі 100 квадратних метрів в 4-поверховому будинку Руссова, який є пам'ятником історії та архітектури 19-го століття. Полум'ям були охоплені підвальне приміщення, перший і другий поверхи лівого крила будівлі.

2 жовтня на нараді в мерії заступник начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Валерій Дяченко заявив, що причина займання – підпал. У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов зіставив цю пожежу з приїздом до міста того дня колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, назвавши це "дивним збігом обставин".

Вперше будинок Руссова грунтовно вигорів у ніч на 29 жовтня 2009 року. Тоді у будинку вигоріли і впали всі міжповерхові перекриття та внутрішні стіни в лівому крилі, а також купол-башточка над вхідною аркою та під'їздом.

Після цього відбулося ще кілька пожеж у цій історичній споруді. Причиною їх рятувальники назвали "занесення вогню ззовні". Іншими словами, навмисний або ненавмисний підпал, оскільки всередині довго реставрується будівлі мешкали бомжі і збиралися асоціальні елементи.

10 жовтня співробітниками комунального підприємства "Муніципальна охорона" розпочато цілодобова охорона будинку Руссова.