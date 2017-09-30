У центрі Одеси знову загорілася пам'ятка архітектури - будинок Руссова (фото, відео)

У центрі Одеси, на вулиці Садовій, 21, загорілася пам'ятка архітектури 19 століття - будинок Руссова. Як передає кореспондент УНІАН, полум'ям охоплено перший і другий поверхи правого крила 4-поверхового будинку. Вся будова, а також прилеглі до неї вулиці - Дерибасівська, Преображенська, Пастера - в щільній димовій завісі. Рух транспорту в районі вулиці Садової та Соборної площі перекрито.

На місці НП працюють 8 пожежних розрахунків і спеціальна автотехніка. Пожежа поки що не локалізована, співробітники ДСНС докладають максимум зусиль для цього. У самому відомстві поки що офіційно не коментують те, що сталося.

Читайте такожПожежа в дитячому таборі в Одесі: рятувальників викликали лише через півгодиниЯк раніше повідомляв УНІАН, вперше будинок Руссова сильно вигорів у ніч на 29 жовтня 2009 року. Тоді в будівлі вигоріли і впали всі міжповерхові перекриття і внутрішні стіни в лівому крилі, а також купол-башточка над вхідною аркою і під'їздом.

Після цього відбулося ще кілька пожеж у цій історичній споруді. Причиною їх рятувальники назвали «привнесення вогню ззовні». Іншими словами, умисний чи ненавмисний підпал, оскільки всередині будівлі, що довго реставрується, мешкали бомжі і збиралися асоціальні елементи.

Після неодноразових загорянь будинку Руссова активісти встановили тут камери відеоспостереження. Однак останні, за словами очевидців, наразі чомусь виявилися в неробочому стані.