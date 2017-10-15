Міняв совість на мідяки: заступник голови поліції Тячева погорів на хабарі

Заступника начальника поліції м. Тячів Закарпатської області затримали на хабарі у розмірі 500 доларів. Про це 15 жовтня на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

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"В рамках кримінального провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ), проведеним комплексом слідчих дій задокументовано злочинну діяльність заступника начальника Тячівського відділу поліції, який вимагав та отримав 500 доларів США від місцевого жителя за сприяння, із використанням свого службового становища, у закритті кримінального провадження щодо останнього та, відповідно, непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності", – написала вона.

Фігуранта кримінальної справи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії.

Відзначається, що за ч. 3 ст 368 КК України затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.