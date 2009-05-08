Злітно-посадкової смуги на Дніпрі не буде?

Прокуратурою міста Києва опротестувала рішення Київради щодо передачі в оренду земельної ділянки острова Долобецький для розміщення злітно-посадкової смуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури столиці.

Прокуратурою Києва було проведено перевірку законності використання земель острова Долобецький, що входить до меж регіонального ландшафтного парку „Дніпровські острови”. В прокуратурі нагадали, що землі острова є особливо цінними і належать до природно-заповідного фонду України та підлягають охороні з боку держави, і законом заборонено розміщувати будівлі, споруди і комунікації на його території, а також здійснювати будь-яку діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природного комплексу острова.

Незважаючи на викладене, 26 червня 2007 року Київською міською радою передано товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «КРОУН» в довгострокову оренду терміном на 15 років земельну ділянку площею 1,5 га на острові для розташування об’єктів рекреаційного призначення з можливістю облаштування злітно-посадкової смуги на воді для гідропланів та благоустроєм прилеглої території.

Проведеною перевіркою встановлено, що рішення Київради не відповідає вимогам закону оскільки прийняте з порушенням вимог природоохоронного (ст.89 Водного кодексу України, ст.ст.7, 23 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»), земельного ( ст.ст. 52, 61, 123, 150 Земельного кодексу України) та містобудівного законодавства (ст.2 Закону України «Про планування і забудову територій» ст.ст.17,19 Закону України «Про основи містобудування»).

В прокуратурі зазначають, що прийняттю цього рішення також сприяла непринципова позиція контролюючих органів - Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Управління охорони навколишнього природного середовища, Головного управління охорони культурної спадщини, Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Київської міської санепідемстанції, державного комунального підприємства «Плесо» та ін., які погодились з відведенням земель острова, хоча і з певними обмеженнями, такими як відсутність твердого покриття та будь – якого будівництва на острові, а також максимального збереження зелених насаджень і вільного доступу на територію.

Враховуючи невідповідність прийнятого Київрадою рішення нормам чинного законодавства, прокуратурою міста 23 квітня незаконне рішення Київради опротестовано.