Абітурієнти складають тести з біології

Сьогодні в усіх регіонах України майбутні абітурієнти проходять незалежне оцінювання з біології.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, для складання цього тесту зареєструвалося 111 671 особа, або кожен четвертий від загальної кількості зареєстрованих. Це на 28 тисяч більше, ніж було зареєстровано минулого року (83 816).

О 10:30 для учасників зовнішнього оцінювання відкриють двері 517 пунктів тестування, у яких працюватиме понад 19 тисяч спеціально підготовлених працівників. Всього для тестування вже підготовлено майже 20 тисяч аудиторій.

75,5% випускників поточного і попереднього років, які беруть участь у нинішньому тестуванні, обрали для складання тесту з біології українську мову, 24,1% - російську. Інші мови обрало менше половини відсотка учасників.

Найбільше бажаючих складати біологію виявилося у Дніпропетровській (8 690 учасників) та Донецькій областях (7 913), найменше – у Чернівецькій області (1 783) та м.Севастополь (619).

Тестування розпочнеться об 11:00 та триватиме дві години, протягом яких учасники мають розв’язати 60 завдань. Це завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності.

Як нагадують в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, сесія зовнішнього оцінювання розпочалася в Україні 6 травня і триватиме до 5 червня. На першому тестуванні з історії України, яке відбулося в середу, явка учасників становила 92%.