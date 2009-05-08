Тимошенко похвалила чотири області і одне місто

Чернівецька, Миколаївська, Херсонська, Тернопільська області і Севастополь забезпечили найбільше надходження доходів до загального фонду державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з питань виконання бюджету в січні-квітні 2009 року.

«Це п`ять найкращих областей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що Чернівецька область збільшила в січні-квітні 2009 року надходження доходів на 17,6% до рівня січня-квітня 2008 року, Миколаївська – на 11,4%, Херсонська – на 11%, Тернопільська – на 9,8% і місто Севастополь – на 9,5%.

За словами глави уряду, зниження обсягів надходжень до державного бюджету допустили Донецька область – на 0,7% і Київ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Чернівецька, Миколаївська, Херсонська, Тернопільська області і Севастополь також забезпечили збільшення надходжень від податків на доходи фізичних осіб.

У той же час, прем`єр-міністр звернула увагу на той факт, що в Чернівецькій області більш ніж удвічі (або на 129%) збільшилися надходження від плати за землю, тоді як у Києві, де земля є найдорожчою, надходження від плати за землю збільшилися всього на 11,9%.

«Я хочу поцікавитися, чому Чернівецька область змогла збільшити надходження від плати за землю більш ніж удвічі, а місто Київ, яке має унікальні землі за своєю дорожнечею, - всього 11,9%?» - поцікавилася Ю.ТИМОШЕНКО.