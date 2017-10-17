На Житомирщині з початку року утворили 4 госпітальні округи

На Житомирщині в рамках реформування медицини з початку поточного року утворили чотири госпітальні округи та відповідно обрали керівництво госпітальних рад. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, про хід реформування медицини на Житомирщині проінформував начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик.

«З початку 2017 року ми розпочали підготовчий етап реформування галузі на Житомирщині – створили чотири госпітальні округи та відповідно обрали керівництво госпітальних рад. Наступний і дуже важливий етап – створення інститутів сімейних лікарів за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», який має запрацювати з 1 січня 2018 року», - сказав Суслик.

Він нагадав, що медична реформа – це не лише реорганізація медичних установ, створення госпітальних округів та рад», у першу чергу, це - надання якісних медичних послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

Керівник управління охорони здоров’я ОДА підкреслив, що від того, наскільки якісно лікар надаватиме медичні послуги, залежатиме заробітна плата фахівця. «Лікарів пацієнти обиратимуть самостійно, у будь-якій лікарні, а не за пропискою», - наголосив він.

Суслик також прокоментував прийнятий українським парламентом у першому читанні законопроект № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів». Так, за його словами, реформування галузі – це насамперед доступні медичні послуги та лікарські засоби для всіх категорій населення області незалежно від матеріального становища пацієнтів. «Адже за даними досліджень, 49% українців відмовляються від лікування через брак коштів. Ще 69% із-зі цієї ж причини займаються самолікуванням, що часто призводить до негативних наслідків», - йдеться у повідомленні.

Керівник управління наголосив, що відтепер, згідно реформи медицини, кошти будуть спрямовуватись на оплату конкретних медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам, а не на утримання інфраструктури закладів охорони здоров'я.

«Тобто, кожен пацієнт обирає собі лікарню та фахівця – сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Безкоштовно населення отримуватиме медичну допомогу від свого лікаря: профілактичний огляд, обстеження, медичний супровід, призначення діагностичних обстежень та ліків, корегування лікування та направлення до лікарів-спеціалістів. Саме за якість надання цих послуг платитиме держава медичним закладам», – зазначив начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації.

Серед іншого, він підкреслив, що в результаті запровадження нової моделі фінансування бюджетні кошти будуть використовуватись ефективніше, а громадяни отримають більш якісний медичний захист. Крім цього, визначено чіткий перелік послуг – так званий «гарантований пакет», за який повністю оплатить держава.

«Для того, щоб жителі Житомирщини отримували якісні медичні послуги, потрібно, щоб лікар думав, як краще надати допомогу», - сказав Суслик.

Як повідомляв УНІАН, Житомирщина активно включилась у процес запровадження системи реімбурсації (забезпечення доступності) лікарських засобів. Так, за оперативними даними, в області за програмою «Доступні ліки» майже 200 тисяч жителів вже отримали безкоштовно або з незначною доплатою препарати на суму більше 10 млн грн.