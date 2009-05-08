У Вінниці відкрили пам'ятний меморіал військовополоненим

У Вінниці сьогодні на місці концтабору, який розміщувався тут під час Великої Вітчизняної війни, відкрито пам`ятний меморіал військовополоненим.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, пам`ятний меморіал військовополоненим встановлено на території військової частини А-2287 у мікрорайоні Тяжилів, де розміщувався один зі 180 українських концтаборів. У вінницькому концентраційному таборі в 1941-1943 роках загинуло більш як 12 тисяч людей.

Безпосередньо за меморіалом, який відкрили сьогодні, було закопано близько 4 тисяч військовополонених. Їхні останки перевезені до міста Славута, де сьогодні під час урочистої церемонії за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА перезахоронені на міжнародному кладовищі «Поле пам`яті».

На території військової частини зберігся барак, у якому утримувалися військовополонені. У цьому приміщенні розміщена експозиція предметів, які знайшли поряд з тілами загиблих вінничан та фоторепортаж подій тих часів.