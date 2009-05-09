НБУ хоче змінити порядок розрахунку нормативів ліквідності банків

Національний банк України (НБУ) пропонує змінити порядок розрахунку нормативів ліквідності банків.

Це передбачено в проекті постанови НБУ про зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, обнародуваному на сайті Українського кредитово-банківського союзу.

Зокрема, при розрахунку нормативів миттєвої (Н4), поточної (Н5), короткострокової (Н5) ліквідності регулятор пропонує виключити залишки коштів, розміщених в банках, які визнані банкротами або ліквідуються, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах.

При цьому пропонується значення нормативу Н4 залишити на рівні не менше ніж 20%, норматив Н5 залишити на рівні не менше 40%. НБУ пропонує норматив Н6 підвищити до рівня не менше 60%, на сьогодні граничне значення нормативу – на рівні 20%.