ЄС підписав угоду про газову трубу в обхід Росії

Європейський Союз, Туреччина, Грузія, Азербайджан та Єгипет домовилися розвивати проект “Набукко”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це закріплено у декларації за підсумками Празького саміту щодо розвитку “Південного коридору” (коридору з постачання енергоресурсів з регіону Каспійського моря до ЄС – УНІАН).

“Ми декларуємо, що концепція “Південного коридору” є додатковою до інших існуючих енергетичних і транспортних партнерств і проектів ЄС, і відкрита для участі та внесків третіх сторін”, - зазначається в документі.

У декларації йдеться, що країни-підписанти домовилися надати необхідну політичну і, де можливо, технічну та фінансову підтримку будівництву “Південного коридору”, включаючи Транскаспійський газопровід, з метою диверсифікації джерел енергопостачання, ринків і транспортних маршрутів.

У документі також зазначається, що країни, які приєдналися, розвиватимуть прозорий і недискримінаційний режим транспортування нафти та газу, створюватимуть прямі зв’язки між обома берегами Каспійського моря, сприятимуть активності приватних компаній у розвитку коридору.

Країни-члени ЄС і Туреччина також домовилися сприяти реалізації проекту газопроводу Туреччина-Греція-Італія.

Незважаючи на те, що декларацію підписали такі постачальники енергоресурсів як Азербайджан та Єгипет, і транзитери – Грузія і Туреччина, основні постачальники з регіону Каспійського моря – Казахстан, Узбекистан, Туркменістан – відмовилися підписувати цей документ.

“Очевидно, що ці країни не люблять підписувати декларації такого типу, і ніколи не роблять цього, і сьогоднішній день не став винятком”, - заявив на прес-конференції після саміту голова чеського президентства у Євросоюзі Мірек ТОПОЛАНЕК.

Як повідомляв УНІАН, проект “Набукко” передбачає будівництво газопроводу між Азербайджаном та Австрією довжиною 3300 км. Проект розрахований на постачання 26-32 млрд. кубометрів газу на рік, його вартість оцінюється в 7,9 млрд. євро, а роботи з будівництва планується завершити до 2014 року.