У Луцьку відкрилась фотовиставка, матеріали якої автор збирав 30 років

У Луцьку відкрилася фотовиставка, присвячена Дню Перемоги, матеріали до якої автор Владлен ДРОБОТЬКО збирав протягом 30 років.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка експонуватиметься декілька днів у народному домі „Просвіта”.

В експозиції представлені фотографії із зображеннями заходів зі святкування Дня Перемоги у різні роки, покладання квітів до Вічного вогню на Меморіалі пам’яті, пам’ятники, присвячені Великій Вітчизняній війні, вітання ветеранів-фронтовиків тощо.

Ця виставка вже експонувалась у Києві та Львові.

Також у Луцьку відкрили меморіальну дошку в пам’ять про жертв фашистського бомбардування, які загинули у приміщенні поблизу католицького костелу імені святих Петра і Павла на Замковій площі у ніч з 9 на 10 травня 1944 року.

Серед декількох десятків загиблих окрім українців були чехи і поляки, які мешкали на той час у Луцьку.

Окрім перших осіб міста та області у відкритті дошки взяли участь Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш ЯНІК та консул Генерального консульства Чеської Республіки у Львові Франтішек ПОДЗЕМСЬКИЙ.

Ординарій Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви Маркіян ТРОФИМ’ЯК та архієпископ Луцький і Волинський МИХАЇЛ освятили меморіальну дошку.

Крім того, учора у Луцьку з нагоди Дня Перемоги відбулася урочиста хода ветеранів війни та громадськості головними вулицями міста. Потому на Меморіалі Пам’яті відбувся урочистий мітинг та покладання квітів.

Святковим маршем пройшли й військові, а духовенство відслужило панахиду за загиблими.