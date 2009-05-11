Завтра синоптики обіцяють дощі і грози

Синоптики на завтра, 12 травня, прогнозують в Україні дощі, місцями сильні.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях, а вдень в Україні (крім східних областей) очікуються короткочасні дощі, місцями грози, град, в Карпатах, а вдень і на Київщині та Чернігівщині місцями сильні дощі.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз шквали 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 9-14°; вдень 20-25°, у західних областях 13-18°; в Карпатах протягом доби 7-12°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями сильний, місцями гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі по області 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.