Папа Римський одержав у подарунок ізраїльську «нанобіблію»

Папа Римський Бенедикт XVI одержав у понеділок у подарунок від президента Ізраїлю Шимона Переса "нанобіблію" - піщинку, на поверхні якої нанесений текст Старого завіту. До подарунка, який був переданий понтифікові під час прийому в єрусалимській резиденції глави єврейської держави, прикладено товсте збільшувальне скло, яке дозволяє розгледіти 1,2 мільйона літер тексту, священного для іудеїв і християн. "Унікальний продукт нанотехнологій... (Для читання) тут знадобиться потужний мікроскоп", - з гордістю пояснив Перес. Гість не приховував захоплення тим, як технології XXI століття були поставлені на службу слову Божому.

РІА "Новости"