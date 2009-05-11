Дем'янюка екстрадують із США до Німеччини завтра

У Німеччині Івана Дем`янюка чекає судовий процес за звинуваченням у співучасті у вбивстві в газових камерах майже 30-ти тисяч євреїв. У 1943-му році 23-річний Дем`янюк протягом півроку служив наглядачем у складі військ СС в нацистському таборі в Польщі. Багато хто з його жертв були вихідцями з Німеччини.

Як нагадує ІТАР-ТАРС, прокуратура Мюнхена видала ордер на його арешт в березні цього року. Протягом всього цього часу адвокати Дем`янюка намагалися добитися відміни рішення про екстрадицію їх підзахисного.

Эхо Москвы