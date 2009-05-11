Переможець Євробачення-2009 одержить приз з рук міс Світу (фото)
Ернст поділився секретами
|Ксенія Сухінова
"Переможець, який буде визначений 16 травня, має шанс одержати приз з рук Ксенії", - сказав він.
За традицією, країна-організатор конкурсу створює відеоролики з візуальними образами всіх країн-учасниць, які транслюються перед виходом виконавця на сцену. Цього року вперше в історії "Євробачення" крім роликів було зроблено 42 плакати з фотографіями, де образи конкурсантів втілила одна людина - "Міс Світу-2008" Ксенія Сухінова.
За словами виконавчого продюсера "Євробачення-2009 " Юрія Аксюти, ідея втілення образів всіх країн-учасниць однієї Сухінової належить Ернсту.
"Коли ця ідея була народжена і реалізована, ми представили її в Європейський мовний союз (EBU), де вона знайшла гарячу підтримку", - сказав Аксюта.
Він також додав, що в попередні роки проведення "Євробачення" багато країн, які приймали конкурс, у так званих "відео-листівках", що передують появам конкурсантів на сцені, показували краєвиди своєї батьківщини.
У свою чергу, Ернст сказав, що "було б дивно показувати види Москви, коли, наприклад, виступає Патрісія Каас".
"Думаю, що у цей момент потрібно освідчуватися в коханні Патрісії, те саме стосується і інших виконавців", - сказав Ернст.
Головними подіями конкурсу стануть два півфінали і фінал, які пройдуть в СК "Олімпійський" 12, 14 і 16 травня відповідно.
Традиційно європейський конкурс проходить у країні-переможниці минулого року. Цього року Росія вперше приймає у себе "Євробачення" після перемоги Діми Білана.