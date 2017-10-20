"Назустріч невідомому": як українську красуню відправляли на "Міс світу" до Китаю (відео)

Киянка Поліна Ткач, яка перемогла у конкурсі краси "Міс Україна-2017", вирушила до Китаю на конкурс "Міс світу".

Про це свідчить знімок в її Instagram-акаунті. "З Україною в серці. Пишу пост з літака, мій емоційний стан ідентичний тому, коли я стояла на сцені 6 вересня! Я дуже вдячна людям, які мені допомогли при підготовці. Дуже вдячна своїй родині, друзям і комітету!

За цей місяць було виконано багато роботи, з якою я сама б не впоралася! Зараз лечу назустріч невідомому! Зустрічай, Санья", - написала українка.

В аеропорту "Бориспіль" Поліну проводжали батьки. Прості пасажири, теж не оминули 18-річну красуню увагою: фотографувалися із нею і бажали перемоги. Із собою на китайський острів Хайнань Поліна везе десятки суконь від українських дизайнерів, зокрема і у національному стилі. ТСН Поліна розповіла, що найбільше хвилюється за перший у житті тривалий переліт та рівень англійської.