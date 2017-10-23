Прикордонники спростували заяву ФСБ про перестрілку на кордоні, яку нібито влаштував українець

Державна прикордонна служба України наразі немає жодного підтвердження інформації ФСБ РФ про перестрілку, влаштовану українцем при спробі незаконного перетину кордону з Росією.

Про це в коментарі УНІАН заявив помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

«Ми бачили цю інформацію. Ми її перевіряємо, поки що жодних даних, які б свідчили про те, що ця інформація правдива у нас немає. Відповідно від російської сторони поки що ми також не отримували якихось підтверджень цієї інформації», - заявив він, коментуючи заяву ФСБ Росії про нібито затримання громадянина України, бякий влаштував перестрілку при спробі незаконного перетину кордону Росії.

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При цьому Слободян припускає, що якщо перестрілка на кордоні мала місце, то це відбулося, швидше за все, на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону на Донбасі.

«Якщо ця подія дійсно відбулася, то вона відбулася саме там», - додав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії заявили про поранення і затримання громадянина України під час спроби незаконно перетнути кордон у Курській області РФ.

«Співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримано 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Російської Федерації. Під час затримання намагався відстрілюватися і спробував сховатися на території України. В ході перестрілки, що зав'язалася, дістав вогнепальні поранення середнього ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

У ФСБ заявляють, що «арсенал» «порушника» складався з двох пістолетів і п'яти ручних гранат. Крім того, при ньому нібито виявлено 50 набоїв калібру 5,45 мм і 26 ампул з рідкою речовиною сірого кольору (ймовірно ртуть).