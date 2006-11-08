Щербаня у США арештували за сфабрикованими документами

Американський адвокат екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ Хореа МОКАНУ заявляє, що його підзахисного було заарештовано в США на підставі сфабрикованих документів – «червоного повідомлення» Інтерполу і ордера на арешт, виданого Сумським судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Х.МОКАНУ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Червоне повідомлення» Інтерполу є фальсифікацією. У ньому помилково стверджується, що пан ЩЕРБАНЬ є злочинцем. Насправді, пана ЩЕРБАНЯ ніколи не визнавали винним в жодних злочинах», - сказав Х.МОКАНУ.

За його словами, в повідомленні Інтерполу також помилково стверджується про існування кримінального досьє на екс-губернатора Сумської області. «Насправді, пана ЩЕРБАНЯ ніколи не засуджували ні за які злочини. У ньому також помилково стверджується, що Сумський суд видав ордер на арешт 5 травня 2005 року і ухвалив вирок про 12 років тюремного ув’язнення. Сумський суд не видавав ніякого ордера чи наказу. Пана ЩЕРБАНЯ не засуджували до 12 років ув’язнення», - наголосив адвокат.

«Ці документи і неправдиві звинувачення є насміханням над американською системою правосуддя. Немає сумнівів у тому, що між паном ЩЕРБАНЕМ і командою ЛУЦЕНКА-ЮЩЕНКА мають місце політичні тертя. Але спроби використати американську систему правосуддя в цілях досягнення своїх політичних цілей за допомогою надання сфабрикованих документів і неправдивої інформації – неприпустимі», - наголосив Х.МОКАНУ.

Разом з тим, адвокат не відповів на запитання, чи сповіщала адвокатська команда В.ЩЕРБАНЯ Центральний офіс Інтерполу в Ліоні про фальсифіковані документи.

«На жаль, Національні бюро Інтерполу не повністю підпорядковані офісу в Ліоні. І дуже часто трапляється так, що Національне бюро в тій чи іншій країні видає повідомлення на основі неперевіреної, спотвореної чи неправильної інформації. Такі випадки бувають у Росії, Казахстані, Киргизії…», - додав український адвокат В.ЩЕРБАНЯ Денис ТРИФОНОВ.

За кілька хвилин до зустрічі адвокатської команди В.ЩЕРБАНЯ з представниками ЗМІ серед журналістів було поширено стенограму прес-конференції, яку згодом зачитували всі адвокати. Х.МОКАНУ уточнив, що текст стенограми було підготовлено заздалегідь кожним адвокатом. У стенограмі було надано інформацію англійською і російською мовами.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України із США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено до Генпрокуратури, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів, таких як зловживання службовим положенням, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.