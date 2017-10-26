Замах на "радикала" Мосійчука: вибухівка була нашпигована металевими кульками (фото)

Для того, щоб збільшити площу ураження, вибухівка, яку використали при замаху на нардепа Ігора Мосійчука, була нашпигована металевими кульками. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Одразу після вибуху на місці подій було знайдено десятки таких металевих кульок. За словами журналістів, вони розтрощили приміщення, розбивши всі вікна. На місці вибуху у житловому будинку вікна розтрощені до п'ятого поверху.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них Мосійчук, і ще двоє загинули, серед них охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.