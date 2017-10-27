ФСБ готує нові засідки та викрадення українських прикордонників - джерело

ФСБ РФ готує нові засідки на українсько-російському кордоні для взяття в полон українських прикордонників. Про це УНІАН повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

«За нашою інформацією, російська сторона планує продовжувати викрадати наших прикордонників. Після ситуації в Сумській області такий самий варіант вони хочуть зробити в Луганській області», - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, відсьогодні росіяни влаштовують засідки на стику Ростовської та Воронезької області, а також недалеко від міста Міллерове.

«Завдання - взяти в полон наших прикордонників, які патрулюватимуть на цих ділянках кордон. Виконавцем призначено спецназ ФСБ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання прикордонним управлінням ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

Прокуратура Сумської області порушила кримінальне провадження за фактом зникнення прикордонників.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила викрадених під Брянськом українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону. «Затриманим 3 жовтня за порушення кордону військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної за статтею «Незаконне перетинання державного кордону РФ» справи пред'явлено звинувачення», - заявили в ФСБ.

Пізніше двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили в Москву, у СІЗО "Лефортово".