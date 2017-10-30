З українських музеїв цінні експонати викрадають вантажівками (відео)

06:18, 30 жовтня 2017
Суспільство
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Держава не забезпечує музеї належною охороною, а система опису історичних коштовностей дозволяє їм зникати.

Україна стала ресурсом для нелегальних торговців скарбами. Застаріла система опису історичних коштовностей, халатність у проведенні їх аудиту, надслабка система охорони - і ще довгий перелік негараздів цілої системи манить мисливців за скарбами. Окрім цього, держава не забезпечує музеї належною охороною.

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Теги: #українські музеї#мисливці за скарбами