З українських музеїв цінні експонати викрадають вантажівками (відео)

Україна стала ресурсом для нелегальних торговців скарбами. Застаріла система опису історичних коштовностей, халатність у проведенні їх аудиту, надслабка система охорони - і ще довгий перелік негараздів цілої системи манить мисливців за скарбами. Окрім цього, держава не забезпечує музеї належною охороною.