З українських музеїв цінні експонати викрадають вантажівками (відео)
06:18, 30 жовтня 2017Суспільство
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Держава не забезпечує музеї належною охороною, а система опису історичних коштовностей дозволяє їм зникати.
Україна стала ресурсом для нелегальних торговців скарбами. Застаріла система опису історичних коштовностей, халатність у проведенні їх аудиту, надслабка система охорони - і ще довгий перелік негараздів цілої системи манить мисливців за скарбами. Окрім цього, держава не забезпечує музеї належною охороною.
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