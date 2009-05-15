У Лужкова кажуть, що собак до Євробачення не вбивали

Департамент житлово-комунального господарства Москви заперечує масове знищення безпритульних собак перед конкурсом «Євробачення-2009».

Про це повідомляє РІА «Новости».

Джерело в московському Департаменті житлово-комунального господарства та впорядкування заявило, що твердження про масовий вилов і знищення безпритульних тварин у Москві перед «Євробаченням-2009» є «вигадкою» і «дурницею».

«Повідомлення про масове знищення собак - повна дурниця і безглузда вигадка», - сказало джерело в департаменті, у віданні якого перебуває питання регулювання чисельності безпритульних тварин. За його словами, «неправдивість повідомлення повністю лежить на совісті громадських організацій, що повідомили дані газеті».

Раніше газета Daily Mail з посиланням на активістів однієї з російських організацій, які виступають на захист тварин, опублікувала повідомлення про нібито знищення в Москві перед «Євробаченням» 30 тисяч безпритульних собак.