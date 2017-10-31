Більше половини українців вважають ВР та суди місцями найбільшого розповсюдження корупції – опитування

Понад 50% громадян України вважають, що корупція найбільше розповсюджена серед народних депутатів та службовців Верховної Ради та у судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірми "Юкрейніан соціолоджі сервіс", представлені на засіданні круглого столу на тему: "Корупція у повсякденному житті українців: За що даємо хабарі? Кому і чому?".

Згідно з даними опитування, 52,3% респондентів переконані, що у судах корупція дуже розповсюджена, а 28,4% - загалом достатньо розповсюджена.

Лише 6,5% опитаних вважають, що корупція в судах мало розповсюджена, а 1,3% - зовсім не розповсюджена. 11,7% не змогли відповісти.

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Також 50,8% опитаних вказали, що корупція дуже розповсюджена у Верховній Раді. Ще 31,1% - що загалом достатньо розповсюджена. Мало розповсюдженою корупцію у парламенті назвали 6,4%. І лише 1% вважає, що зовсім не розповсюджена. 10,7% не змогли відповісти.

Крім того, респонденти вважають органи прокуратури та уряд державними інституціями, в яких найбільше розповсюджена корупція.

У прокуратурі дуже розповсюдженою корупцію вважають 45% опитаних, ще 28,9% - загалом достатньо розповсюдженою.

42,5% респондентів переконані, що корупція дуже розповсюджена в уряді, 32,3% - загалом достатньо розповсюджена.

Водночас окремо 39,6% опитаних вважають корупцію дуже розповсюдженою у політичних партіях, 39,1% - на митниці та 38,6% - у медичних установах.

При цьому 71,1% опитаних стверджує, що їм особисто або їхнім родичам не доводилося за останній рік давати хабарі. Однак, 25,5% визнали, що їм доводилося давати хабар. 3,5% відмовилося відповідати на це запитання.

Серед тих, хто давав хабарі, найчастіше вказували, що це було у медичних установах (46,3%), у вищих чи середніх навчальних закладах (22,5%), у місцевих органах влади (13,6%), у школах (10%), патрульній поліції (9,5%), у судах (6,9%), у ЖЕКах або установах комунального обслуговування (6,2%), на митниці (5,4%) та інших установах. 11,7% не змогли відповісти.

Опитування населення України було проведене з 18 вересня по 3 жовтня 2017 року. Усього було опитано 2 тисячі респондентів за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій Криму та окремих територій у Донецькій та Луганській областях). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.