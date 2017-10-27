На Донеччині судитимуть трьох поліцейських за отримання хабара у 7200 доларів

У Донецькій області судитимуть трьох поліцейських за отримання неправомірної вигоди у розмірі 7200 доларів.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, слідчими завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом отримання працівниками поліції неправомірної вигоди.

Під час слідства встановлено два факти вимагання працівниками поліції хабарів від громадян.

«Заступник начальника та старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти власності та незаконних заволодінь транспортними засобами управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Донецькій області, вступивши у змову зі старшим оперуповноваженим сектору викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності, вимагали та отримали від двох громадян неправомірну вигоду у сумі 4200 та 3000 доларів», - йдеться у повідомленні.

У першому разі хабар мав «врятувати» від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння автотранспортним засобом, у другому – повернути вилучений автомобіль, уточнили у прокуратурі.

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Під час спеціальної операції, у ніч з 4 на 5 березня поточного року, правоохоронці після отримання частини грошей - 80 тис. гривень - на блокпосту автодороги Маріуполь-Мелекіне затримали двох співробітників Управління карного розшуку.

Через деякий час слідчі прокуратури встановили особу третього спільника та зафіксували факт передачі другого хабара.

Обвинувальні акти стосовно поліцейських скеровані до суду. Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.