Афганістан готовий постачати на експорт високоякісний мед

Афганістан готовий постачати на експорт високоякісний бджолиний мед. У східній афганській провінції Нангархар зданий в експлуатацію перший цех з пакування на бджільницькій фермі банок з медом, повідомила місцева радіостанція "Free Afghanistan".

За даними радіостанції, бджільницьку ферму організували місцеві підприємці за сприяння американського Агентства міжнародного розвитку (USAID). На міні-заводі працюють лише 15 осіб, проте продуктивність цеху перевищує 400 кілограмів банкового меду з фірмовою етикеткою Ісламської Республіки Афганістан.

Афганський мед, знаний своєю якістю і чудовими смаковими властивостями, був добре знайомий європейцям ще в 1980-х роках. Проте десятиліття війни підірвали основи афганського сільського господарства і знищили державні ферми.

Донині в афганських магазинах можна було знайти тільки мед, виготовлений і розфасований в Арабських Еміратах або Німеччині. Щоправда, мандрівники, ризикнувши проїхати через країну автівкою, могли придбати натуральний ароматний мед дорогою з Кабула до північних афганських провінцій: на гірських перевалах Північного і Південного Салангу вздовж траси Кабул - Балх можна часто побачити ряди бджолиних вуликів і намети місцевих підприємців, які чекають іноземців в надії заробити. Вартість кілограмової банки запашного салангського меду, зазвичай, не перевищує 150 афгані (менше 5 доларів).

Щоб довести "рукотворність" пропонованого ними продукту, афганські виробники зазвичай кидають до банки з медом кілька живих бджіл зі своїх вуликів, які, потонувши в густій рідині, служать екзотичною прикрасою товару.

За даними радіостанції "Free Afghanistan", мед афганських фермерів одержав вищу оцінку експертів на регіональній виставці сільгоспвиробників, яка проходила нещодавно в Індії .

РІА “Новости”