ONUKA відмовилася виступати на одній сцені в Чехії з музикантами з Росії

Український гурт ONUKA, яка в своїй музиці оригінально поєднує етнічну і електронну музику, на майбутньому концерту в Празі повинна була вийти на сцену разом з колективами з Росії.

Виступ називається «Showcase of new music from Russia and Ukraine» (Демонстрація нової музики з Росії та України). Коли вже були надруковані афіші цього концерту, то представники ONUKA зажадали від менеджерів концерту замінити ці постери і назву заходу.

Пізніше стало відомо, що ONUKA виступить в Празі "сольно", пише Радіо Свобода. Шанувальники гурту залишилися в захваті від такої позиції їхніх кумирів.