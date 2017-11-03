ONUKA відмовилася виступати на одній сцені в Чехії з музикантами з Росії
16:45, 03 листопада 2017Суспільство
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Коли вже були надруковані афіші цього концерту, то представники ONUKA зажадали від менеджерів концерту замінити ці постери і назву заходу.
Українська співачка зробила дуже патріотичне рішення / Фото facebook.com/onuka.official
Український гурт ONUKA, яка в своїй музиці оригінально поєднує етнічну і електронну музику, на майбутньому концерту в Празі повинна була вийти на сцену разом з колективами з Росії.
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Виступ називається «Showcase of new music from Russia and Ukraine» (Демонстрація нової музики з Росії та України). Коли вже були надруковані афіші цього концерту, то представники ONUKA зажадали від менеджерів концерту замінити ці постери і назву заходу.
Пізніше стало відомо, що ONUKA виступить в Празі "сольно", пише Радіо Свобода. Шанувальники гурту залишилися в захваті від такої позиції їхніх кумирів.
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