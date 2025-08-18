Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що для миру в Україні перемир'я - не обов'язкова умова.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий підтримати мирну угоду щодо України без припинення вогню як попередньої умови, про що заявив його представник.

"Ми завжди говорили, що хочемо бачити стійкий і справедливий мир для України. Такий, який забезпечить повернення миру в Європу і дозволить українському народу жити без страху нових атак, і угоду, яка принесе це якомога швидше", - зазначив він, передає The Guardian.

При цьому, потенційна угода має припинити вбивства і перетворити досягнутий результат на міцний мир, підтриманий гарантіями безпеки, що стало б значним позитивним кроком, додав представник Стармера.

Відео дня

Він же наголосив, що якщо вдасться домогтися одночасного припинення вбивств і досягнення стійкого миру, це було б ще краще, ніж просто "побачити кінець убивствам".

Що стосується кордонів України, він додав, що їх має визначати сама Україна під час перемовин, зазначивши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Візит європейських лідерів до США - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що європейським лідерам краще "не ворогувати" з Трампом. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, в такому разі США укладуть угоду з Росією і заявлять, що саме Україна і Європа не хочуть миру.

Державний секретар США Марк Рубіо, своєю чергою, заявив, що лідери Європи присутні у Вашингтоні не для "захисту" Зеленського від президента США.

Вас також можуть зацікавити новини: