Міністр наголосив, що українська армія після завершення війни має бути контрактною та професійною.

Українська армія після завершення війни має бути контрактною та професійною і не буде різко зменшуватися. Про це сказав Міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації проєкту Програми дій уряду.

"Після завершення цієї війни, Росія дуже тривалий час, а, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є наші Збройні Сили, сильні ЗСУ, Сили безпеки і оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені, добре фінансовані", - сказав Шмигаль.

За його словами, з цього приводу відбуваються розмови вже сьогодні з партнерами України.

"Ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перше, вона має бути контрактною професійною. Друге, вона не буде зменшуватись різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес і він буде не швидким, він буде плавним. Третє, чи буде це мільйон, чи буде це 800 тисяч, чи буде це якась інша цифра, ми зараз обраховуємо і дійсно радимося з партнерами, який контингент українських ЗСУ має залишитись для того, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО. Це важливий елемент. Зокрема, і наших домовленостей щодо спільного фінансування наших ЗСУ після завершення війни", - підкреслив Міністр оборони.

Шмигаль зазначив, що ЗСУ мають залишатись значним елементом нашої безпеки та гарантом безпеки партнерів України.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що після закінчення війни українських військових необхідно буде працевлаштувати. Бійці ЗСУ мають почуватися потрібними державі.

В інтерв'ю РБК-Україна він відповів, чи погіршиться в майбутньому ситуація зі злочинами, які скоюють військові. За словами Вигівського, зараз поліція фіксує такі факти, але в масштабах загальної злочинності.

Розповів, що в МВС запроваджена концепція "Безпекове середовище", де передбачені всі кроки, як буде забезпечено правопорядок.

