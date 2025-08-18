Пристрій заснований на швидкій TN-матриці та призначений для кіберспортсменів і любителів динамічних ігор на кшталт Counter-Strike.

Останніми роками серед виробників моніторів розгорнулася справжня "герцова війна". Не встигли користувачі оцінити 600-герцові моделі від ASUS і MSI, як у Китаї відбулася презентація першого у світі ігрового монітора з частотою оновлення 750 Гц, передає VideoCardz.

Модель Ant Esports ANT257PF від китайської фірми HKC виконана на основі 24,5-дюймової матриці Fast TN із роздільною здатністю 1920×1080 пікселів, але також можна виставити 960p або 768p. Заявляється час відгуку 0,8 мс і охоплення колірних гам sRGB 99% і DCI-P3 95%.

Пристрій орієнтований на кіберспортивних геймерів, тобто людей, які грають у такі ігри, як League of Legends, Counter-Strike 2 та Valorant. Однак для генерації 750 кадрів за секунду знадобиться наявність топової відеокарти Nvidia або AMD.

Відео дня

Що стосується ціни, то за Ant Esports ANT257PF китайським геймерам доведеться викласти 7999 юанів або приблизно 45 000 грн. Доступність пристрою за межами Китаю не згадується, але з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше цього місяця у Xiaomi вийшов дуже бюджетний монітор із частотою 144 Гц і тонкими рамками. Це 27-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю Full HD (1920×1080) і кутами огляду 178° за ціною 90$.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 55% ПК-геймерів все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є RTX 3060.

