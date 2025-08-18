Радники Трампа поцікавилися, як буде одягнений президент України на зустрічі з Трампом і отримали відповідь.

Білий дім попросив українських чиновників уточнити, чи буде президент України Володимир Зеленський у костюмі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Їм відповіли, що класичного вбрання чекати не варто - український лідер з'явиться в тому ж чорному піджаку, в якому він був присутній на саміті НАТО в Нідерландах.

"Це буде в стилі костюма, але не повноцінний костюм", - заявив один зі співрозмовників Axios. Повідомляється, що це питання "надзвичайно важливе", оскільки минулого разу, під час зустрічі в Овальному кабінеті, вбрання Зеленського стало проблемою, що обернулася дипломатичним скандалом.

ЗМІ пише, що Трампу тоді не сподобався військовий стиль одягу Зеленського. Коли він вітав його в Західному крилі, то уїдливо зауважив: "Сьогодні він прямо роздягнувся". Деякі американські чиновники вважають, що саме питання костюма частково вплинуло на провальний результат тієї зустрічі.

Вбрання Зеленського на саміті НАТО

Саміт НАТО став першим випадком з 2022 року, коли Зеленський з'явився в піджаку ділового стилю, і тоді американські посадовці зазначили, що Трамп залишився задоволений.

"Зеленський прийшов як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений так, як належить людині, яка має бути на саміті НАТО. Тому в них вийшла гарна розмова", - розповів один із чиновників.

Майбутня зустріч Зеленського і Трампа

Один радник Трампа, частково жартома, сказав ЗМІ, що "було б хорошим знаком для світу", якби Зеленський прийшов у костюмі, але додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".

Інший зазначив: "Було б чудово, якби він одягнув краватку, але ми цього теж не чекаємо". Хоча навіть попри це, за їхніми словами, президент України "став краще знаходити підхід до Трампа". Тим паче, що "поруч" із Зеленським перебуватимуть і європейські лідери.

Зустріч Трампа і Зеленського 18 серпня - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленському доведеться проковтнути "гірку пігулку" в Білому домі. Умови потенційної мирної угоди навряд чи будуть на користь Києва. "Трамп недвозначно сказав йому [президенту України], що доведеться змиритися з тим, що окупована територія здебільшого втрачена на довгострокову перспективу", - заявив оглядач CNN.

А ось Financial Times повідомляє, що український лідер під час зустрічі з Трампом буде готовий піти на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту. Візит Зеленського до США - шанс перезавантажити відносини з американським президентом.

