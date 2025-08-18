Україна також планує запустити власне виробництво ядерного палива для блоків АЕС.

Кабінет міністрів планує до кінця 2026 року розпочати будівництво 3 на 4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це йдеться у проєкті Плану діяльності уряду, який був презентований сьогодні у Києві.

Згідно з документом, до 31 жовтня 2025 року уряд планує відкорегувати техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків, а до 31 грудня - розробити та подати до парламенту законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків.

Розпочати будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС урядовці планують до 31 грудня 2026 року. Водночас, не зрозуміло, які реактори будуть використані при добудові блоків ХАЕС. Як відомо, Міненерго проводило перемовини про закупівлю у Болгарії двох реакторів російського виробництва, але про результати не повідомлялося.

Також у планах уряду - створення власного виробництва ядерного палива. Для цього, зокрема, паралельно планується почати будівництво ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для ядерних реакторів.

Це означає, що урядовці планують в перспективі відмовитися чи, принаймні, скоротити закупівлю ядерного палива закордоном. Як відомо, Україна, попри власні величезні запаси урану, довгий час купувала ядерне паливо у "Росатому", а пізніше перейшла на американське ядерне паливо від "Westinghouse".

29 липня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що Україна продовжить перемовини з Болгарією стосовно купівлі двох реакторів російського походження для добудови Хмельницької АЕС.

Вперше про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС заговорили ще у 2024 році. За словами очільника Енергоатому Петра Котіна, це потрібно для компенсації втрати доступу до окупованої Запорізької АЕС.

26 лютого 2025 року Верховна Рада дала "зелене світло" на закупівлю реакторів російського виробництва у Болгарії, але з’явилися інші перешкоди. Зокрема, влада Болгарії заявляла про те, що не продасть реактори, хоча у самому Міненерго запевняли, що не отримували офіційну відповідь стосовно реакторів.

Ініціатива з добудови енергоблоків критикувалася експертами. Аналітики наголошували, що не було проведено експертизи щодо того, наскільки реактори з Болгарії підійдуть Україні. Таким чином, існує ризик, що після придбання вони так ніколи і не запрацюють.

