Президент України повідомив трохи деталей про минулу зустріч.

Президент України Володимир Зеленський уже зустрівся зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом у Вашингтоні, що стало попереднім обговоренням перед переговорами в Овальному кабінеті.

"Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп сьогодні запросив до Вашингтона Україну та інші європейські країни. Уперше зустріч відбувається в такому форматі - це дуже серйозно", - зазначив Зеленський у Telegram.

Український лідер наголосив, що, коли йдеться про мир для однієї з європейських країн, це стосується всіх у Європі. Саме тому є готовність "працювати максимально продуктивно", щоб закінчити війну в Україні та побудувати надійні гарантії безпеки.

Також Зеленський нагадав про триваючі російські удари по містах України, через які, зокрема, загинуло двоє дітей і є десятки поранених.

"Ми обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості - України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і у президента Трампа така сила є. Ми маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно відбувся", - підсумував президент України.

