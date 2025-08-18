Андрій Сибіга наголосив, що саме РФ почала війну проти України і тому всі скарги слід адресувати Москві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на звинувачення угорського колеги Петера Сіярто щодо нібито перешкоджання транспортуванню російської нафти до Угорщини. Свою реакцію Сибіга оприлюднив у соцмережі "Х".

Він підкреслив перш за все, що саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати.

"Угорщині роками кажуть, що Москва - ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози - своїм друзям у Москві", - зазначив Сибіга.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, перед цим угорський міністр закордонних справ накинувся на Україну та заявив, що вона "знову атакувала нафтопровід до Угорщини, перекривши постачання". Він назвав останній удар по енергетичній безпеці Угорщини "обурливим і неприйнятним".

При цьому Сіярто написав, що протягом 3,5 років Брюссель і Київ "намагаються втягнути" Угорщину у війну в Україні і атаки на енергопостачання служать тій самій меті.

"Дозвольте мені чітко заявити: це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми будемо при владі, Угорщина залишатиметься осторонь", - заявив він.

Раніше, 13 серпня, Сіярто також опублікував заяву, в якій докоряв Україні за удар по розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ. Очільник МЗС Угорщини закликав Україну припинити атакувати "маршрути енергопостачання до Угорщини" та "не ставити під загрозу" енергетичну безпеку його країни.

