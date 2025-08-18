Потреба в зовнішньому фінансуванні досі не покрита у повному обсязі.

Уряд передбачає можливість продовження війни на весь 2026 рік, і за цього сценарію Україна потребуватиме 45 млрд доларів зовнішнього фінансування. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації програми дій уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"‎Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка на сьогоднішній день складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, в тому числі дефіцит плюс погашення боргів. На сьогоднішній день ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами", – заявив Марченко.

При цьому, він додав, що на сьогодні потреба у коштах закрита в більшій мірі, ніж це було у 2022 та 2023 роках. Головними партнерами України в цьому питанні є країни G7 та Європейський Союз.

"‎Я думаю, що разом з МВФ, нашими ключовими союзниками ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати"‎, – зазначив міністр.

Державний діяч додав, що сьогодні в уряді шукають зовнішнє фінансування на 2026-2027 роки, оскільки у 2028 році відбудеться довгостроковий перегляд бюджету Євросоюзу, і у ньому буде закладена власна програма фінансування потреб України.

Бюджет України – останні новини

У липні Reuters повідомив, що дефіцит фінансування України може суттєво зрости наступного року, якщо РФ продовжить завдавати ударів, а уряд не буде проводити реформ, яких вимагають іноземні кредитори.

А нещодавно голова НБУ Андрій Пишний сказав, що українська потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить приблизно 35 млрд доларів, тоді як станом на початок серпня було підтверджено отримання лише 22 млрд. При цьому в уряді і Національному банку очікують, що за підсумками року країна отримає близько 54 млрд доларів зовнішнього фінансування, оскільки партнери нібито готові його забезпечити.

