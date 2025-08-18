Уряд передбачає можливість продовження війни на весь 2026 рік, і за цього сценарію Україна потребуватиме 45 млрд доларів зовнішнього фінансування. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації програми дій уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка на сьогоднішній день складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, в тому числі дефіцит плюс погашення боргів. На сьогоднішній день ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами", – заявив Марченко.
При цьому, він додав, що на сьогодні потреба у коштах закрита в більшій мірі, ніж це було у 2022 та 2023 роках. Головними партнерами України в цьому питанні є країни G7 та Європейський Союз.
"Я думаю, що разом з МВФ, нашими ключовими союзниками ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", – зазначив міністр.
Державний діяч додав, що сьогодні в уряді шукають зовнішнє фінансування на 2026-2027 роки, оскільки у 2028 році відбудеться довгостроковий перегляд бюджету Євросоюзу, і у ньому буде закладена власна програма фінансування потреб України.
Бюджет України – останні новини
У липні Reuters повідомив, що дефіцит фінансування України може суттєво зрости наступного року, якщо РФ продовжить завдавати ударів, а уряд не буде проводити реформ, яких вимагають іноземні кредитори.
А нещодавно голова НБУ Андрій Пишний сказав, що українська потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить приблизно 35 млрд доларів, тоді як станом на початок серпня було підтверджено отримання лише 22 млрд. При цьому в уряді і Національному банку очікують, що за підсумками року країна отримає близько 54 млрд доларів зовнішнього фінансування, оскільки партнери нібито готові його забезпечити.