У Росії запропонували провести обмін мирними жителями. Росіяни готові звільнити 31 людину в обмін на таку саму кількість полонених російських громадян. Про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, пишуть росЗМІ.

"Українська сторона представила нам для взаємної репатріації список тих громадян, яких вони просили б нас передати Україні без будь-яких умов. На сьогоднішній день список із 31 людини направлено українській стороні", - сказала вона журналістам.

Також Москалькова додала, що вже цього тижня планує зустрітися з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.

Нагадаємо, що 14 серпня Україна і РФ провели новий обмін полоненими. 84 українці повернулися з російського полону. Деякі з них перебували в неволі з 2014 року.

Відомо, що серед звільнених із російського полону українців були як військові, так і цивільні особи. Майже всім із них була потрібна медична допомога.

Обміни полоненими між Україною та Росією - важливі новини

Раніше The Wall Street Journal писало, що Україна та Росія протягом війни зуміли обміняти понад 10 000 бійців. Країнам вдалося створити таємний канал обміну полоненими, яким безпосередньо керують офіцери військової розвідки. За даними видання, він працює ефективно і професійно.

Крім того, стало відомо, що під час обміну полоненими 14 серпня було звільнено захисника Маріуполя Олександра Бойчука. У 2014 році під час захоплення Росією Криму він намагався вивести один із кораблів ВМС на материкову Україну.

