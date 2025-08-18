Прем'єра "народної" лінійки відбудеться 21 серпня.

Xiaomi підтвердила, що лінійка Redmi Note 15 дебютує 21 серпня. За декілька днів до презентації компанія показала дизайн топової моделі Redmi Note 15 Pro+ і розповіла про особливості новинки.

Redmi Note 15 Pro+ матиме дизайн, аналогічний торішньому Note 14 Pro Plus, з квадратними острівцями камери на задній панелі. Телефон запропонує вигнутий корпус і чотирикутний дисплей.

Redmi Note 15 Pro+ позиціонується як найміцніша і найдовговічніша модель в історії бренду. Спереду вона оснащена посиленим склом Xiaomi Dragon Crystal Glass у поєднанні з задньою панеллю зі скловолокна. За результатами внутрішніх тестів смартфон зберіг працездатність після 50 падінь на гранітну поверхню з висоти 2 метрів.

Ще одна примітна особливість, яку підтвердила Xiaomi – це сертифікація за стандартом IP69K. Це, за словами компанії, робить телефон "по-справжньому водонепроникним".

Технічні характеристики смартфона поки що не розкрито, але останні повідомлення говорять про те, що він буде оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, потрійною камерою з 50-Мп телеоб'єктивом, батареєю 7000 мАг і ще неанонсованим чипсетом Snapdragon 7s Gen 4.

Також деякі джерела стверджують, що сімейство Redmi Note 15 може стати першими пристроями Redmi з підтримкою супутникового зв'язку, що раніше було прерогативою флагманських Xiaomi.

Очікується, що разом з Pro+ версією будуть представлені й інші моделі серії – Redmi Note 15 Pro і Note 15. А вже у вересні відбудеться презентація флагманської серії Xiaomi 16.

