Раніше було заявлено, що після модернізації "Адмірал Нахімов" отримає нові ракети "Циркон".

Важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" після ремонту та глибокої модернізації вийшов у море на заводські ходові випробування. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За словами неназваного джерела, перший етап випробувань пройде у Білому морі. Потім випробування будуть продовжені протягом кількох місяців у Баренцевому морі.

Крейсер знаходиться у ремонті з 1999 року, хоча реальні роботи на ньому велися з 2013-го. Головним результатом модернізації називають помітне посилення ударної потужності крейсера.

За даними з відкритих джерел, він нестиме, зокрема, десять універсальних корабельних стрільбових комплексів на вісім крилатих ракет "Калібр-НК" та/або "Онікс" кожен. За деякими даними до складу його арсеналу можуть увійти нові ракети "Циркон", які самі росіяни називають "гіперзвуковими".

Як би там не було, після введення в експлуатацію "Адмірал Нахімов" буде найпотужнішим російським надводним кораблем. Його побратим "Петро Великий", який також належить до проєкту 1144, не матиме таких ударних можливостей (принаймні, найближчим часом).

Ще один російський гігант - авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" - можуть взагалі продати або відправити на металолом, адже він морально застарів та немає перспектив у якості реальної бойової одиниці у складі російського флоту.

Також повідомлялося, що Росія може відмовитися від великого протичовнового корабля "‎Адмірал Чабаненко", який свого часу запропонували перетворити на фрегат.

