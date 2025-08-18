Таїланд запустить програму конвертації криптовалют у бати для іноземних туристів.

Таїланд запустить 18-місячну пілотну програму, яка надасть змогу іноземним туристам конвертувати криптовалюти в місцеву валюту (бати) для оплати на місці, повідомили офіційні особи в понеділок, 18 серпня 2025 року.

Як пише Reuters, ця ініціатива стане частиною зусиль місцевої влади з відновлення критично важливого туристичного сектору країни, адже останнім часом там фіксують зниження кількості іноземних туристів.

Зазначається, що конвертація буде обмежена 550 000 бат (близько 16 949,15 доларів США) для тестування системи та запобігання відмиванню грошей, повідомив журналістам постійний секретар Міністерства фінансів Лаварон Сангсніт, додавши, що ліміт може бути переглянутий після завершення пілотного періоду.

Зі свого боку міністр фінансів Пічай Чунхаваджира повідомив журналістам, що туристи зможуть конвертувати криптовалюти через тайські криптовалютні платформи, а потім гроші будуть переведені в додатки онлайн-гаманців для оплати послуг місцевих підприємств.

Варто зазначити, що раніше сьогодні державне планове агентство Таїланду знизило свій прогноз кількості іноземних туристів у 2025 році на 10%, до 33 мільйонів. Це значно нижче пікового значення до пандемії 2019 року, коли в Таїланді було зареєстровано рекордну кількість прибуттів – 39,9 мільйона, що принесло дохід у розмірі 1,91 трильйона бат (58,86 мільярда доларів США).

Як ще Таїланд намагається залучити іноземних туристів

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Таїланду заявляла про плани легалізувати казино, щоб заманити ще більше туристів.

Крім того, влада цієї країни, яка першою в Азії узаконила одностатеві шлюби, загорілася ідеєю просувати так званий "веселковий туризм".

А ось із залученням туристів за рахунок легалізації канабісу в Таїланду не склалося – декриміналізувавши цю рослину в 2022 році, вже через три роки місцева влада вирішила скасувати своє рішення.

